Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Willstätt - Fahrradunfall

Willstätt (ots)

Am Sonntagabend kam es in der Straße `Johannitermatt´ zu einem Fahrradunfall. Gegen 18.15 Uhr befuhr eine 57-jährige Frau mit ihrem Mountainbike einen unwegsamen Weg mit Steigung. Hierbei kam sie, möglicherweise aufgrund zu geringer Fahrgeschwindigkeit, zu Fall und zog sich eine Fraktur zu. Die verletzte Zweiradfahrerin wurde zur ärztlichen Untersuchung in das Klinikum in Offenburg gebracht.

