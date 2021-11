Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Warstein-Belecke - Verkehrsunfallflucht an der Bahnhofstraße

Warstein (ots)

Ein beschädigter blauer VW Passat und circa 1.000 Euro Sachschaden sind die Überbleibsel einer Verkehrsunfallflucht vom Dienstag (16. November 2021), zwischen 09.00 und 14.30 Uhr auf einem Supermarktparkplatz an der Bahnhofstraße in Belecke. Die Polizei konnte an dem beschädigten Passat noch weiße Lackreste feststellen. Zeugen, die den Unfall gesehen oder Angaben zu einem höheren weißen Fahrzeug mit frischen Unfallspuren machen können, werden gebeten, sich mit der Polizei unter der Telefonnummer 02902-91000 in Verbindung zu setzen. (reh)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Soest, übermittelt durch news aktuell