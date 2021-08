Polizeidirektion Neuwied/Rhein

POL-PDNR: Verkehrsunfall mit schwer verletztem Kradfahrer

Melsbach (ots)

Am Freitag kam es gegen 13 Uhr zu einem Verkehrsunfall mit einem schwerverletzten Kradfahrer auf der K 106 bei Melsbach. Der 42-jährige Fahrer eines Leichtkraftrads kam im Verlauf einer Linkskurve zu Fall. Er wurde in ein Krankenhaus eingeliefert, am Leichtkraftrad entstand Sachschaden.

