Polizeiinspektion Diepholz

POL-DH: Pressemitteilung der PI Diepholz vom 07.11.2021

Diepholz (ots)

PI Diepholz

Fahren unter Einfluss von Betäubungsmitteln

Am Sonntagmorgen, gegen 02.15 Uhr befuhr ein 22-jähriger Pkw-Führer mit seinem Pkw BMW 525D die Straße Graftlage in 49356 Diepholz. Bei einer durchgeführten Verkehrskontrolle wurde festgestellt, dass dieser unter Einfluss von Betäubungsmitteln stand. Dem Verkehrsteilnehmer wird eine Blutprobe entnommen und ein Strafverfahren eingeleitet.

PK Weyhe

Verkehrsunfallflucht in 28844 Weyhe-Kirchweyhe Nachträglich wurde der Polizei eine Verkehrsunfallflucht vom Mittwoch, 03.11.21 angezeigt. Ein 54jähriger aus Weyhe parkte seinen dunkelblauen Mercedes Kombi der E-Klasse auf dem Parkplatz zum Discounter Aldi an der Lahauser Straße und kaufte etwa in Zeit von 16.45h bis 17.30h ein. In dieser Zeit verursachte ein bislang unbekannter Fahrzugführer vermutlich beim Ein-/ Ausparken einen deutlich erkennbaren Schaden am rechten Heck des Mercedes. Trotz des entstandenen Schadens in einer geschätzten Höhe von 1500 Euro entfernte sich der Verursacher, ohne seinen Pflichten nachzukommen. Verkehrsunfall mit einem leichtverletzten Radfahrer in 28844 Weyhe Am Samstag, g. 16.55h befuhr ein 85jähriger VW-Fahrer die Straße Böttcherei in Weyhe und bog nach links in den Habichtweg ab. Hierbei übersah er einen entgegenkommenden 38jährigen Radfahrer und es kam zum Zusammenstoß. Der Radfahrer erleidet leichte Verletzungen und wird mittels RTW in ein Krankenhaus transportiert. Insgesamt entsteht ein Sachschaden von ca. 1000 Euro.

PK Syke

Schwarme - Aufbruch eines Zigarettenautomaten Von Freitag den 05.11.2021 auf Samstag den 06.11.2021 kam es in der Straße "An der Heide" in Schwarme zu einem Aufbruch eines Zigarettenautomaten. Die unbekannten Täter entwenden Zigaretten in unbekannter Anzahl und Bargeld in unbekannter Höhe aus dem Zigarettenautomaten. Die Polizei bittet um Hinweise aus der Bevölkerung.

Bassum - Einbruch in Schnellimbiss

In der Nacht von Freitag den 05.11.2021 auf Samstag den 06.11.2021 kommt es zu einem Einbruch in einen Schnellimbiss in der Straße "Am Bahnhof" in Bassum. Hierbei konnten die Täter Bargeld in bislang unbekannter Höhe erbeuten. Die Polizei Syke bittet auch hier um Hinweise aus der Bevölkerung.

Syke - Versuchter Einbruch in ein Einfamilienhaus Am Samstagabend kommt es zu einem versuchten Einbruch in eine Einfamilienhaus im Kiefernweg in Syke-Barrien. Den unbekannten Einbrechern ist es in diesem Fall nicht gelungen, die gut gesicherte Terrassentür des Einfamilienhauses aufzubrechen. Auf Grund dessen verlassen die unbekannten Einbrecher ohne Diebesgut den Tatort. Wer dazu Hinweise geben kann, wird gebeten, sich bei der Polizei Syke (04242-969-0) zu melden.

Syke - Sachbeschädigung beim Waldstadion des TUS Syke In der Nacht von Freitag den 05.11.2021 auf Samstag den 06.11.2021 gelangen unbekannte Personen mit einem Pkw auf das Gelände des Waldstadions in Syke. Hierbei befuhren die unbekannten Personen den Sportplatz und beschädigten diesen.

