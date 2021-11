Polizeiinspektion Diepholz

POL-DH: --- Syke-Schnepke, Ortsschild entwendet - Polizei Diepholz sucht einen Fahrradeigentümer ---

Bild-Infos

Download

Diepholz (ots)

Syke-Schnepke

Ortsschild gestohlen

Eine aufmerksame Anwohnerin meldete das Fehlen des Ortsschildes aus Richtung Falldorf in Richtung Schlattweg. Am Dienstagabend gegen 17.30 Uhr war es noch an Ort und Stelle, am Mittwochmittag wurde der Diebstahl bemerkt. Wer Hinweise auf den Täter geben kann, wird gebeten, die Polizei in Syke, Tel. 04242 / 969-0, zu informieren. "Der Dieb darf aber auch das Ortsschild wieder an seinen Platz stellen".

Diepholz

Wem gehört das Fahrrad? (Foto)

Die Polizei Diepholz sucht den oder die Eigentümer/in eines Fahrrades. Ein bislang Unbekannter hat das Rad in Diepholz, Weichselweg, vor ein Haus gestellt. Die Hausbewohner fanden das Rad am 09.10.21 vor ihrer Haustür. Alle Versuche den Eigentümer herauszufinden waren bislang erfolglos. Das Damenfahrrad der Marke Bocas in schwarz hat einen braunen Ledersattel und einen Fahrradkorb. Wer das Fahrrad wiedererkennt, oder Hinweise auf den Eigentümer machen kann, wird gebeten, sich unter Tel. 05441 / 9710 bei der Polizei Diepholz zu melden.

Original-Content von: Polizeiinspektion Diepholz, übermittelt durch news aktuell