Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Stockach, Lkrs. KN) Auf Vordermann aufgefahren (08.12.2020)

StockachStockach (ots)

Ein Verkehrsunfall mit einem Sachschaden in Höhe an von rund 4000 Euro hat sich am Dienstagabend in der Radolfzeller Straße ereignet. Ein 48-jähriger Opel-Fahrer war in Richtung Kreisverkehr unterwegs, als er einem stark abbremsenden vorausfahrenden 61-jährigen VW-Fahrer vermutlich aufgrund zu geringem Sicherheitsabstand auffuhr. Verletzt wurde dabei niemand.

