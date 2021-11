Polizeiinspektion Diepholz

POL-DH: --- Kinder bei Verkehrsunfällen in Sulingen und Schwarme verletzt - Jugendlicher Radfahrer in Hemsloh angefahren und geflüchtet ---

Diepholz (ots)

Sulingen

Verkehrsunfall mit Verletzten

Am gestrigen Nachmittag ereignete sich im Barrier Kirchweg ein Verkehrsunfall, bei dem ein 6-jähriges Kind leicht verletzt wurde. Gegen kurz vor 14:00 Uhr wollte eine 41-jährige Frau aus Sulingen mit ihrem PKW VW den Barrier Krichweg im Bereich der Bushaltestelle Sandheide überqueren. Aus noch ungeklärter Ursache übersah sie dabei einen von rechts kommenden, vorfahrtberechtigten 68-jährigen Mann aus Ehrenburg, der dort mit seinem PKW Ford fuhr. Durch die Wucht des Zusammenstoßes wurden beide Fahrzeuge auf einen angrenzenden Acker geschleudert. In dem PKW der Unfallverursacherin wurde ein Kind leicht verletzt. Ein Rettungswagen war vor Ort und verbrachte das Kind zur ärztlichen Versorgung in ein Krankenhaus. Beide Fahrzeuge wurden erheblich beschädigt und mussten abgeschleppt werden. Der Sachschaden beläuft sich auf etwa 20.000 Euro.

Sulingen

Brand eines Wohnhauses

Gegen 18.20 Uhr wurde der Feuerwehr ein Brand eines Einfamilienhauses in Sulingen, Hasenkamp, gemeldet. Als die ersten Einsatzkräfte eintrafen, stand der Anbau bereits in Vollbrand und aus dem Haus drang starker Rauch. Aus dem Fenster im 1.OG musste die Feuerwehr einen 30-jährigen Bewohner mit einer Drehleiter retten. Ihm war der Fluchtweg im Haus versperrt. Die Feuerwehr konnte ein Übergreifen der Flammen auf umliegende Gebäude verhindern. Eine 40-jährige Bewohnerin musste mit leichten Verletzungen vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht werden. Nach ersten Erkenntnissen war ein Wäschetrockner im Anbau die mögliche Ursache für den Brand. Die Polizei hat den Brandort beschlagnahmt und die Ermittlungen aufgenommen. Das Wohnhaus ist zur Zeit unbewohnbar. Der entstandene Schaden wird auf mindestens 200.000 Euro beziffert.

Stemshorn

Verkehrsunfall

Eine 46-jährige Pkw-Fahrerin missachtete gestern gegen 06.55 Uhr beim Abbiegen von der B 51 in Stemhorn die Vorfahrt und verursachte dadurch einen Verkehrsunfall. Sie kollidierte beim Abbiegen mit dem Pkw eines 19-Jährigen. Dieser und die 12-jährige Beifahrerin im Pkw der 46-Jährigen wurden mit leichten Verletzungen in Krankenhäuser gebracht. Beide Pkw waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Der Schaden wird auf mindestens 20.000 Euro beziffert.

Hemsloh

Radfahrer angefahren und geflüchtet

Am Mittwoch gegen 06.15 Uhr befuhr ein 16-jähriger mit seinem Fahrrad den Radweg an der rechten Seite der Wagenfelder Straße (B 239). Aus der Straße Am Berge bog ein Unbekannter mit seinem Pkw auf die Wagenfelder Straße ein, ohne auf den Radfahrer zu achten. Er erfasste den Radfahrer, der daraufhin stürzte und sich leicht verletzte. Der Unbekannte flüchtete, ohne sich um den Radfahrer zu kümmern. Bei dem unbekannten Pkw soll es sich um einen blauen Passat, mit mutmaßlich bulgarischem Kennzeichen, handeln. Ein weiterer ca. 40 bis 50 Jahre alter Radfahrer kümmerte sich kurz um dem Gestürzten, fuhr dann aber weiter. Er trug eine gelbe Warnweste und eine Mütze. Dieser Radfahrer wird gebeten, sich als möglicher Zeuge bei der Polizei Diepholz, Tel. 05441 / 9710, zu melden. Hinweise auf den unbekannten Pkw nimmt die Polizei ebenfalls unter der angegebenen Nummer entgegen.

Weyhe

Verkehrsunfall

Am Mittwoch gegen 13 Uhr kam es in der Humboldtstraße in Weyhe - Leeste zu einem Verkehrsunfall mit zwei beteiligten Pkw. Eine 72-jährige Mercedes-Fahrerin und ein 24-jähriger Peugeot-Fahrer begegneten sich im Kurvenbereich der Spielstraße (verkehrsberuhigter Bereich) und stießen frontal zusammen. Beide Fahrzeuge waren nach dem Unfall nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Der Sachschaden beläuft sich auf ca. 10000 Euro.

Syke-Schnepke

Zeugenaufruf

Nur durch einen beherzten Sprung zur Seite konnten sich zwei 11 und 12 Jahre alte Jungs in Sicherheit bringen, da sie sonst sicherlich von einem Auto angefahren worden wären. Die beiden Schulkinder standen am Mittwochmorgen um 7.10 Uhr an der Bushaltestelle an der Schnepker Straße, als ein grauer Renault Kangoo direkt auf die beiden Jungen zu fuhr. Wer Angaben zum Fahrzeug oder Fahrer*in machen kann, wird gebeten, die Polizei in Syke, Tel. 04242 / 9690, zu informieren.

Syke

Pkw mutwillig beschädigt

Im Bereich der Plackenstraße auf Höhe der Hausnummer 60 bis 65 wurde am Mittwoch in der Zeit von 11.30 bis 13.00 Uhr ein silbergraues Fahrzeug beschädigt. Ein bisher noch unbekannter Täter zerkratzte den Opel Crossland an der Fahrerseite mit einem spitzen Gegenstand vom Heck bis zum Spiegel. Wer diese Sachbeschädigung beobachtet hat, wird gebeten, die Polizei in Syke, Tel. 04242 / 9690, zu informieren.

Syke-Barrien

Auffahrunfall

Ein 27-jähriger Syker hat am Mittwoch früh gegen 05.30 Uhr einen PKW übersehen, der vor einer rot zeigenden Ampel stand. Er fuhr mit seinem Audi A6 auf den vorausfahrenden VW Passat eines Sykers auf. Durch den Aufprall wurde der 55-jährige Mann leicht verletzt; sein PKW war nicht mehr fahrbereit. Der Sachschaden beträgt ca. 2500 Euro.

Bassum

Betrunken in Schaufenster gefahren

Ein vorbeifahrender Zeuge hat am Mittwochabend gegen 19.30 Uhr beobachten können, wie in der Bahnhofstraße ein Opel Corsa in ein Schaufenster gefahren ist und der Fahrer torkelnd das Fahrzeug verlassen hat. Die daraufhin alarmierte Polizeistreife traf den 45-jährigen Halter des Corsas in seiner Wohnung an und stellten massiven Alkoholeinfluß fest; ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von 2,7 Promille. Daraufhin musste der Bassumer im dortigen Krankenhaus eine Blutprobe abgeben. Der Führerschein wurde sichergestellt und nun muss er sich in mehreren Strafverfahren verantworten.

Twistringen

Einbruch in Einfamilienhaus

Am Dienstag wurde in der Zeit von 6.30 bis 19.30 Uhr in ein Einfamilienhaus am Wiesenweg eingebrochen. Bisher noch unbekannte Täter verschafften sich gewaltsam Zugang und durchsuchten die Räume. Die Schadenshöhe steht noch nicht genau fest. Eventuelle Hinweise nimmt die Polizei in Diepholz (0 54 41) 9 71-0 entgegen.

Schwarme

Kind angefahren

Ein 10-jähriger Junge aus Schwarme hat beim Überqueren der Hoyaer Straße ein Auto übersehen. Er trat hinter dem Schulbus, der an der Haltestelle Ancinner Ring hielt, auf die Straße und hatte den im Schritttempo fahrenden Toyota auf der Gegenfahrbahn scheinbar nicht wahrgenommen. Durch den Zusammenstoß kam der Junge zu Fall und verletzte sich leicht.

