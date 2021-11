Polizeiinspektion Diepholz

POL-DH: -Nachtragsmeldung- Bruchhausen-Vilsen - Zeugen nach Unfallflucht mit verletztem Radfahrer gesucht

Diepholz (ots)

Ein 47-jähriger Radfahrer aus Bruchhausen-Vilsen wurde gestern Abend gegen 21.30 Uhr, bei einem Verkehrsunfall im Einmündungsbereich Bahnhofstraße/Feldstraße leicht verletzt. Er befuhr mit seinem Fahrrad die Feldstraße in Fahrtrichtung Bahnhofstraße. Im Einmündungsbereich bog ein Pkw von der Bahnhofstraße in die Feldstraße ein und schnitt die Kurve derartig, dass er den 71-Jährigen mit dem Außenspiegel am Oberschenkel traf. Der Radfahrer stürzte infolge des Zusammenstoßes und verletzte sich leicht. Der Pkw entfernte sich in Richtung Bruchhöfener Straße unerlaubt von der Unfallstelle. Bei dem flüchtigen Fahrzeug soll es sich um ein dunkles Fahrzeug handeln. Zeugen werden gebeten sich mit der Polizei Bruchhausen-Vilsen, Tel.: 04252-93825-0, in Verbindung zu setzten.

