Polizeiinspektion Diepholz

POL-DH: Diepholz, Verkehrsunfall auf B 69 mit Vollsperrung -Kompletträderdiebstahl in Brinkum - Rauchentwicklung aus Wohnung in Weyhe - Kind bei Unfall in Weyhe leicht verletzt

Diepholz (ots)

Barver - Verkehrsunfallflucht

Gegen 06.15 Uhr kam es am Montag auf der Barnstorfer Straße in einer Linkskurve zu einem Verkehrsunfall. Ein 46-Jähriger aus Eydelstedt befuhr mit seinem Sattelzug die L 344 aus Barver kommend in Fahrtrichtung Barnstorf. In einem Linkskurvenverlauf kam der 46-Jährige dann aufgrund einer auf seiner Fahrbahn entgegenkommenden Sattelzugmaschine nach rechts von der Fahrbahn ab, sackte im Wegeseitenraum ab und kippte schließlich zur Seite. Die Ladung (Kartoffeln) entluden sich auf dem Geh-/und Radweg. Der Sattelzug musste mit einem Kran geborgen werden. Für die Dauer der Bergung war die L 344 für mehrere Stunden voll gesperrt. Die Schadenshöhe wird auf insgesamt 16000 Euro beziffert. Zeugen die Hinweise auf die flüchtige Sattelzugmaschine geben können, werden gebeten sich mit der Polizei Diepholz, Tel.: 05441/971-0, in Verbindung zu setzen.

Siedenburg - PKW ohne Kennzeichen unterwegs

Am gestrigen Abend gegen 18:50 Uhr fiel einer Streife der Polizei ein PKW in Siedenburg auf, der ohne Kennzeichen unterwegs war. Die Polizei stoppte das Fahrzeug und befragte den Fahrer zu den Gründen. Dieser gab an, dass das Fahrzeug überführt werden sollte, um am nächsten Tag zugelassen zu werden. Er habe schlichtweg nicht damit gerechnet, auf der kurzen Wegstrecke ausgerechnet der Polizei zu begegnen. Gegen den 62-jährigen Mann aus Siedenburg wurde ein Strafverfahren eingeleitet und die Weiterfahrt untersagt.

Diepholz - Unfall auf B 69

Auf der Vechtaer Straße, Höhe Ossenbecker Moorweg ist gegen 08.15 Uhr eine Sattelzugmaschine alleinbeteiligt aus noch ungeklärter Ursache von der Fahrbahn abgekommen und in einem neben der Fahrbahn verlaufenden Graben zum Liegen gekommen. Der 41-jährige polnische Fahrzeugführer blieb unverletzt. Die Fahrbahn musste für die Dauer der Bergungsarbeiten voll gesperrt werden. Die Schadenshöhe ist zur Zeit noch nicht bekannt.

Diebstahl eines Schweißgerätes / Zeugenaufruf

In der Zeit von Do., 28.10.2021 18:00 Uhr - Sa., 30.10.2021 10:00 Uhr, entwendete bislang unbekannter Täter in Ehrenburg, Schmalförden, ein ungesichert auf dem Grundstück abgestelltes Schweißgerät. Es entstand ein Schaden in Höhe von ca. 400.- Euro. Zeugen werden gebeten sich mit dem Polizeikommissariat Sulingen, Tel.: 04271/949-0 in Verbindung zu setzten.

Syke - Fahrrad aus Schuppen gestohlen

Aus einem Schuppen an der Hohen Straße wurde in der Zeit von Dienstag früh bis Sonntagnachmittag ein schwarzes, verschlossenes Damenfahrrad der Marke Modena Wave gestohlen. Der Sachschaden beträgt über 800 Euro. Wer dazu Hinweise dazu geben kann, wird gebeten, sich bei der Polizei in Syke, Tel. (0 42 42) 9 69-0, zu melden.

Asendorf - ohne Fahrerlaubnis unterwegs

Im Rahmen einer Verkehrskontrolle wurde am Montag gegen 20.00 Uhr ein 15-Jähriger Jugendlicher auf der Alten Heerstraße / B6 angetroffen, der ohne Führerschein ein Leichtkraftrad fuhr. Ein Strafverfahren wegen Fahren ohne erforderliche Fahrerlaubnis wurde gegen den Jugendlichen eingeleitet.

Bruchhausen-Vilsen - Unerlaubte Entsorgung einer Waschmaschine

Am zurückliegenden Wochenende wurde auf einem Feldweg an der Bassumer Straße in Bruchhausen-Vilsen eine Waschmaschine entsorgt. Das Gerät ist auffällig mit Stickern beklebt. Zeugen, die Hinweise zu verdächtigen Fahrzeugen/Hinweise auf den Eigentümer geben können, werden gebeten, sich bei der Polizei Bruchhausen-Vilsen, Tel.: 04252/93825-0, zu melden. (Siehe Foto)

Versuchte Einbrüche in Weyhe und Stuhr

Bislang unbekannte Täter versuchten sich in der Zeit von Samstag bis Montag gewaltsam Zutritt zu einem Optikergeschäft in der Bahnhofstraße zu verschaffen. Es blieb beim Versuch. Die Schadenshöhe wird auf 200 Euro geschätzt.

In der Nacht von Sonntag auf Montag versuchten unbekannte Täter in vier Fällen sich gewaltsam Zutritt zu Mehrfamilienhäusern in Stuhr und Varrel zu verschaffen. In der Stuhrer Landstraße wurde durch bislang unbekannte Täter versucht, die Hauseingangstür eines Mehrparteienhauses aufzuhebeln. Zudem kam es zu weiteren Einbruchsversuchen an drei Mehrfamilienhäusern in der Varreler Landstraße. Bislang unbekannte Täter versuchten hier ebenfalls gewaltsam über die Hauseingangstüren in die Objekte einzudringen. Es blieb bei allen Objekten beim Versuch. Die jeweiligen Schadenshöhen an den Hauseingangstüren variieren zwischen 250 und 500 Euro. Hinweise nimmt die Polizei Weyhe, Tel.: 0421/8066-0, entgegen.

Brinkum - Kompletträderdiebstahl

In der Nacht von Sonntag auf Montag wurden von einem Mercedes in der Kleiberstraße vier Kompletträder entwendet. Bislang unbekannte Täter begaben sich zunächst auf das Grundstück und manipulierten den Bewegungsmelder. Anschließend wurde der Pkw mittels Pflastersteine angehoben und die vier mit Felgenschloss gesicherten Kompletträder entwendet. Der Sachschaden beläuft sich auf ca. 5000 Euro. Hinweise nimmt die Polizei in Weyhe, Tel.: 0421/8066-0, entgegen.

Brinkum - Rauchentwicklung aus Wohnung

Am gestrigen Abend wurden Polizei und Feuerwehr zu einer Rauchentwicklung aus Wohnung in der Erichstraße alarmiert. Wie sich herausstellte, war ein vergessener Kochtopf mit Essen auf dem angeschalteten Herd für die Rauchentwicklung ursächlich. Der 61-Jährige Bewohner konnte unverletzt durch Kräfte der Feuerwehr aus der Wohnung ins Freie verbracht werden. Die Wohnung wurde unter Zuhilfenahme eines Lüfters vom Rauch befreit. Es entstand kein Personen- oder Sachschaden.

Weyhe - Fahren unter Drogeneinfluss

Montagabend gegen 22:45 Uhr wurde im Rahmen einer Verkehrskontrolle ein 23-jähriger Stuhrer auf der Bremer Straße mit seinem E-Scooter kontrolliert. Der Stuhrer stand offensichtlich unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln. Ein vor Ort durchgeführter Urintest zeigte bereits positiv an. Der Konsum wurde eingeräumt. Die Weiterfahrt wurde dem 23-Jährigen untersagt.

Weyhe - Kind angefahren

Bei einem Verkehrsunfall in Weyhe auf der Leester Straße ist gestern gegen 13.35 Uhr ein 11-Jähriges Mädchen aus Weyhe leicht verletzt worden. Eine 69-Jährige aus Weyhe befuhr mit ihrem Pkw die Leester Straße in Fahrtrichtung Brinkum und beabsichtigte nach rechts auf ein Grundstück einzubiegen. Hierbei übersah sie die 11-Jährige Radfahrerin, die den Radweg in dieselbe Fahrtrichtung befuhr. Es kam zum Zusammenstoß, infolgedessen das Mädchen von ihrem Fahrrad stürzte. Sie wurde dabei leicht an einer Hand verletzt und wurde ihrer Mutter übergeben. Die PKW Fahrerin blieb unverletzt. Der Sachschaden beträgt ca. 500 Euro.

Original-Content von: Polizeiinspektion Diepholz, übermittelt durch news aktuell