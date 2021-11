Polizeiinspektion Diepholz

POL-DH: Diepholz, Diebtahl aus Transporter - Einbrüche in Bassum und Stuhr - Vermisster 81-jähriger aus Brinkum tot aufgefunden - Trunkenheitsfahrt in Asendorf

Diepholz (ots)

Diepholz - Diebstahl aus Transporter

Zu einem Diebstahl aus einem Mercedes Sprinter ist es im Tatzeitraum von Freitag bis Montag auf dem Parkplatzgelände am Bahnhof in Diepholz, Bahnhofstraße, gekommen. Bislang unbekannter Täter zerstörte eine Fensterscheibe des betroffenen Fahrzeugs und erlangte so Zutritt in das Fahrerhaus. Von der Ladefläche des Transporters wurde ein Rennrad entwendet. Die Schadenshöhe ist bislang ungeklärt.

Bassum - Einbruch

In der Zeit von Samstag, 12.00 Uhr bis Sonntag, 16.30 Uhr ist ein bisher noch unbekannter Täter in ein Einfamilienhaus in der Carl-Zeiss-Straße eingebrochen. Entwendet wurden mehrere Schmuckstücke. Die Schadenshöhe konnte noch nicht genau beziffert werden. Hinweise nimmt die Polizei Syke, Tel.: 04242/969-0, entgegen.

Asendorf - Mit fast 4 Promille unterwegs

Dank eines aufmerksamen Zeugen konnte am Sonntag gegen 17.00 Uhr ein Autofahrer von der weiteren Teilnahme am Straßenverkehr abgehalten werden. An einer Tankstelle fiel der alkoholisierte Fahrer bereits auf, sodass die Polizei gezielt und erfolgreich nach einem Chrysler Voyager-Fahrer fahnden konnten. Der polnische Staatsbürger, der z. Z. bei einem Bekannten in Bruchhausen-Vilsen untergekommen ist, pustete einen Atem-Alkoholwert von 3,76 Promille. Zu einer Blutentnahme musste er dann die Beamten zum Polizeikommissariat Syke begleiten. Da er zudem noch falsche Personalien angab, musste er bis zur endgültigen Identitätsfeststellung in Gewahrsam bleiben und durfte die Zelle erst am frühen Morgen wieder verlassen. Nun erwarten ihn mehrere Strafverfahren.

Martfeld - Mit PKW verunfallt

Ein 38-jähriger Mann aus Bruchhausen-Vilsen ist am Sonntag früh gegen 5.00 Uhr in Kleinenborstel in einer Linkskurve von der Fahrbahn abgekommen. Dabei wurde seine 35-jährige Beifahrerin leicht verletzt. Der Ford Focus beschädigte einen Koppelzaun, ein Straßenschild und einen Leitpfosten und war danach nicht mehr fahrbereit, so dass er abgeschleppt werden musste. Der Sachschaden beträgt ca. 1500 Euro.

Brinkum - Vermisster tot aufgefunden

Der seit dem 22. Oktober vermisste 81-jährige Rentner aus Brinkum wurde am Sonntag durch eine Spaziergängerin an der Bremer Straße in einem Graben liegend tot aufgefunden. Nach dem Rentner wurde in der zurückliegenden Woche intensiv und medienwirksam gefahndet. Die Polizei dankt allen Bürgern für ihre Mithilfe.

Brinkum - Einbruch in Wohnhaus

In der Zeit von 15.00 Uhr bis 19.20 Uhr, verschafften sich am gestrigen Sonntag unbekannte Täter gewaltsam durch ein Fenster Zutritt in ein Einfamilienhaus in der Wandelstraße in Brinkum. Sämtliche Räume des Hauses wurden durchsucht und letztlich Schmuck, Bargeld und mobile Endgeräte entwendet. Zur Schadenshöhe können noch keine Angaben gemacht werden. Zeugen die Hinweise zu verdächtigen Personen oder Fahrzeugen geben können, werden gebeten, sich unter Telefonnummer: 0421/80660 zu melden.

