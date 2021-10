Polizeiinspektion Diepholz

POL-DH: Pressemeldung der PI Diepholz vom 31.10.2021

Diepholz (ots)

PI Diepholz

Fahren ohne Führerschein Am Samstagabend, gegen 22.00 Uhr, wurde in Diepholz auf der Steinfelder Straße ein PKW angehalten und kontrolliert. Dieser Wagen wurde von einem 37-jährigen Mann aus Twistringen gefahren. Bei der Kontrolle konnte dann allerdings festgestellt werden, daß der Mann nicht im Besitz einer gültigen deutschen Fahrerlaubnis ist. Er konnte lediglich eine ausländische Fahrerlaubnis vorweisen, welche allerdings auf Grund seines in Deutschland bereits längerem Daueraufenthaltes die Gültigkeit für Deutschland verloren hatte. Desweiteren wurde gegen die Fahrzeughalterin hinsichtlich der Duldung des Fahrens mit ihrem PKW durch den 37-jährigen eine gesonderte Anzeige gefertigt.

PK Syke

Syke: Fahren ohne Fahrerlaubnis

Am 30.10.2021, um 07:45 Uhr, wurde ein 42-jähriger Pkw-Fahrer auf der Barrier Straße in Syke einer Verkehrskontrolle unterzogen. Hierbei wurde festgestellt, dass der Fahrzeugführer nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis ist. Es wurde ein Strafverfahren eingeleitet und die Weiterfahrt untersagt.

Martfeld: Verkehrsunfall mit einer leicht verletzen Person Am 30.10.2021, gegen 05:00 Uhr, befuhr ein 38-jähriger aus Bruchhausen-Vilsen mit seinem Pkw die Straße Kleinenborstel aus Martfeld kommend in Richtung Bruchhausen-Vilsen. In einer Linkskurve kam der Fahrzeugführer aufgrund von Wildwechsel nach rechts von der Fahrbahn ab. Die 58-jährige Beifahrerin wurde leicht verletzt. Der Fahrer blieb unverletzt. Der Pkw war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Der entstandene Sachschaden wird auf ca. 800 Euro geschätzt.

PK Weyhe

--- Fehlanzeige ---

PK Sulingen

Sulingen - Verkehrsunfall unter Alkoholeinfluss mit Sachschaden Am frühen Sonntagmorgen, den 31.20.2021, gegen 01:20 Uhr, befuhr eine 52-jährige Hamburgerin mit ihrem Pkw Toyota die Parkstraße in Richtung Nienburger Straße in Sulingen. Hierbei stieß sie mit ihrem Pkw Toyota gegen einen am Fahrbahnrand geparkten Pkw VW eines 59-jährigen Sulingers. Da die Hamburgerin augenscheinlich unter Alkoholeinfluss stand, wurde ein freiwilliger Atemalkoholtest durchgeführt, welcher einen Wert von 1,85 Promille ergab. Anschließend wurde im Krankenhaus eine Blutentnahme durchgeführt. Die Weiterfahrt wurde der Hamburgerin untersagt, ihr Führerschein und der Fahrzeugschlüssel wurden beschlagnahmt. An beiden Pkw entstand Sachschaden in Höhe von ungefähr 3000 Euro.

