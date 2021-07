PD Limburg-Weilburg - Polizeipräsidium Westhessen

POL-LM: +++Rollerfahrer bei Sturz schwer verletzt+++Zwei Verletzte bei Unfall bei Weilburg+++

Limburg (ots)

Pressemitteilungen der Polizei für den Kreis Limburg-Weilburg 1. Rollerfahrer bei Sturz schwer verletzt, Mengerskirchen-Winkels, Probbacher Straße, Donnerstag, 22.07.2021, 16:43 Uhr (wie)Am Donnerstagnachmittag verletzte sich ein junger Motorrollerfahrer bei einem Sturz schwer. Rettungsdienst und Polizei wurden an den Ortsausgang von Mengerskirchen-Winkels gerufen. Ein 19-Jähriger hatte sich offenbar in der Probbacher Straße verbremst und war so gestürzt. Dabei zog sich der junge Mann eine schwere und schmerzhafte Fußverletzung zu. Der Rettungsdienst forderte einen Rettungshubschrauber an, der den 19-Jährigen in eine Spezialklinik flog. 2. Zwei Verletzte bei Unfall bei Weilburg, Weilburg-Bermbach, Landesstraße 3451, Donnerstag, 22.07.2021, 16:53 Uhr (wie)Am Donnerstagnachmittag wurden bei einem Verkehrsunfall zwei Menschen verletzt. Ein 34-Jähriger nahm mit seinem VW einem 39-Jährigen mit seinem Tesla die Vorfahrt, als er, von von Bermbach kommend, auf die Landesstraße 3451 abbiegen wollte. Es kam zur Kollision, bei der zwei Personen leicht verletzt und zur Behandlung in ein Krankenhaus gebracht wurden. An beiden Fahrzeugen entstand erheblicher Sachschaden.

