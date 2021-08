Polizei Aachen

POL-AC: Verkehrsunfall mit schwer verletztem Radfahrer

Aachen (ots)

Am gestrigen Abend (23.08.2021) gegen 18.20 Uhr befuhr ein 26- jähriger Autofahrer den Boxgraben in Richtung Schanz. In Höhe Haus Nr. 53 nutzte er eine Lücke des sich zurückstauenden Gegenverkehrs und bog dort nach links in eine Grundstückseinfahrt ein.

Auf dem dortigen Schutzstreifen für Fahrradfahrer kam es zum Zusammenstoß mit einem 24- jährigen Radfahrer, der den Streifen bergab fahrend in Richtung Marschiertor nutzte. Der 24- Jährige wurde dabei schwer verletzt.

Nach medizinischer Versorgung am Unfallort wurde er in ein Krankenhaus gebracht.

Das Verkehrskommissariat hat die Ermittlungen aufgenommen. (fp)

