POL-DH: Wagenfeld - Polizeistation mit neuer Leitung, Diepholz - 80-jährige Fußgängerin bei Unfall schwer verletzt, Eydelstedt - Zeugen gesucht, Varrel - Mit 2,69 und 1,66 Promille am Steuer

Wagenfeld - Polizeistation mit neuer Leitung

Am 1. November gibt/gab es einen Wechsel bei der Leitung der Polizeistation Wagenfeld. Aus gesundheitlichen Gründen tauscht Andreas Siebrecht, langjähriger Leiter der Polizeistation, seinen Posten gegen eine Aufgabe in einem Fachkommissariat des Zentralen Kriminaldienstes. Andreas Siebrecht war - mit kurzen Unterbrechungen - seit 20 Jahren in der Polizeistation Wagenfeld tätig. Nicht nur weil er in Wagenfeld zu Hause ist kennt er Land und Leute. Die Station war wie sein zweites Zuhause. Die gesundheitlichen Probleme schränken ihn aber körperlich stark ein, daher erfolgt nun der Wechsel von der Station und damit dem Dienst auf der Straße hin zum körperlich weniger belastenden Innendienst.

Andreas Siebrecht übergibt sein intaktes Netzwerk an seinen Nachfolger. In den kommenden Monaten wird die Polizeistation zunächst kommissarisch von Peter Diekamp geleitet.

Diepholz - 80-jährige Fußgängerin bei Verkehrsunfall schwer verletzt

Eine 80-jährige Dame aus Stemwede wurde am gestrigen Tag gegen 15.20 Uhr, auf einem Parkplatzgelände an der Amelogenstraße bei einem Verkehrsunfall schwer verletzt. Eine 55-jährige aus Vechta übersah beim rückwärts ausparken mit ihrem Pkw die 80-jährige, die mit ihrem Rollator zu Fuß den Parkplatz querte. Durch den Sturz zog sich die Fußgängerin eine Verletzung am Hinterkopf zu und musste in ein Krankenhaus gebracht werden. Am Pkw entstand kein Schaden.

Eydelstedt - Zeugen gesucht

Im Tatzeitraum vom 30.10.2021, 07.00 Uhr, bis 31.10.2021, 10.00 Uhr, wurde die Fassade des Eydelstedter Feuerwehrhauses vermutlich durch gewaltsame Schläge mit einem Stuhl beschädigt. Wer Hinweise zu verdächtigen Personen machen kann, wird gebeten sich mit der Polizei Barnstorf, Tel.: 05442/804770, in Verbindung zu setzten.

Syke-Okel - unter Drogen

Im Rahmen einer Verkehrskontrolle fiel eine 27-jährige Twistringerin am Montagnachmittag gegen 15.20 Uhr an der Straße Smeer Ort durch körperliche Beeinträchtigungen auf. Der daraufhin durchgeführte Drogentest verlief positiv, so dass ihr anschließend noch eine Blutprobe abgenommen werden musste. Die Weiterfahrt wurde ihr mit sofortiger Wirkung untersagt; sie musste ihren PKW an Ort und Stelle stehen lassen. Nun erwartet sie ein Verfahren.

Groß-Henstedt - Unfall mit zwei Verletzten

Zu einem Verkehrsunfall mit zwei verletzten Personen sowie einem Sachschaden von 22000 Euro ist es am Dienstag um 13.45 Uhr in Groß-Henstedt gekommen. Eine 59-jährige Bassumerin wollte mit ihrem VW Passat im Kreuzungsbereich nach links in Richtung Harpstedt/Wildeshausen abbiegen. Dabei übersah sie einen entgegenkommenden Audi A4, der von einem 56-jährigen Bassumer geführt wurde. Es kam zum Zusammenstoß, bei dem beide Fahrzeuge so stark beschädigt wurden, dass sie abgeschleppt werden mussten. Die Erstversorgung fand durch einen Rettungswagen statt.

Stuhr/Varrel - Mit 2,69 Promille und 1,66 Promille am Steuer

Am gestrigen Abend wurde eine 41-jährige Stuhrerin und ein 46-jähriger Stuhrer auf dem Johann-Eilers-Weg mit ihrem Pkw durch die Polizei kontrolliert. Im Zuge der Verkehrskontrolle wurde festgestellt, dass beide unter dem Einfluss alkoholischer Getränke standen. Bei einem durchgeführten Atemalkoholtest pustete die 41-Jährige einen Wert von 2,69 Promille und der 46-Jährige einen Wert von 1,66 Promille. Von beiden wurden die Führerscheine beschlagnahmt, eine Blutprobe entnommen und die Weiterfahrt untersagt.

Stuhr - Kabel in Stromverteilerkasten durchtrennt

In der Nacht von Montag auf Dienstag wurde ein Stromverteilerkasten in Groß Mackenstedt, Im Meer, beschädigt. Ein bislang unbekannter Täter hebelte gewaltsam die Abdeckung des Verteilerkastens auf. Anschließend durchtrennte er das Hauptkabel, welches für die Internet- und Telefonversorgung des gesamten Umkreises zuständig war. Der Sachschaden beträgt ca. 200 Euro.

Weyhe - Fahrraddieb unmittelbar nach Diebstahl gefasst

Am 02.11.2021, gegen 16.35 Uhr, wurde in der Bahnhofstraße in Kirchweyhe ein Fahrrad entwendet. Der Geschädigte erkannte kurz darauf sein gestohlenes Rad an den Fahrradständern eines Verbrauchermarktes in Kirchweyhe wieder und informierte die Polizei. Auch der 39-jährige Täter kehrte unmittelbar darauf zum Fahrrad zurück. Er musste die Beamten zur Wache begleiten. Das Rad konnte wieder an den rechtmäßigen Eigentümer ausgehändigt werden. Den Mann erwartet nun ein Strafverfahren.

Stuhr/Heiligenrode - PKW gerät in Brand

Feuerwehr und Polizei sind am heutigen Morgen um 09.15 Uhr zu einem mutmaßlich in Brand stehenden PKW in der Zollstraße alarmiert worden. Vermutlich war ein technischer Defekt dafür verantwortlich, dass es im Motorraum des PKW zu einer leichten Flammenbildung kam. Die Flammen konnten allerdings noch eigenständig vom Geschädigten vor Eintreffen der Feuerwehr gelöscht werden. Es entstand nur geringer Sachschaden.

