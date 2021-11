Polizeiinspektion Diepholz

POL-DH: Pressemitteilung der PI Diepholz vom 06.11.2021

Diepholz (ots)

PI Diepholz

Verkehrsunfall mit leichtverletzter Person Leicht verletzt wurde am Freitagnachmittag eine 16-jährige Frau bei einem Verkehrsunfall in Barnstorf. Gegen 16.15 Uhr befuhr ein 54-jähriger PKW-Fahrer mit seinem Pkw Daimler Chrysler die Straße Gothel / L344 und beabsichtigte nach links auf die Bremer Straße abzubiegen. Im dortigen Einmündungsbereich übersah er die 16-jährige Fahrerin eines Leichtkraftrades, welche aus Barnstorf kommend die Bremer Straße in Fahrtrichtung Drentwede befuhr. Hierbei verletzte sich die Kradfahrerin leicht. An beiden Fahrzeugen entstand ein Gesamtschaden in Höhe von 7000 Euro.

PK Syke

Verkehrsunfall mit Sachschaden, unerlaubtes Entfernen vom Unfallort In Bassum, Bahnhofstr.13, auf dem Parkplatz des Inkoop-Marktes, kam es am 05.11.2021, in der Zeit von 10.00 h bis 11.45 h zu einem Verkehrsunfall, als der Führer eines Kfz, vermutlich beim Ein- oder Ausparken, einen PKW Mitsubishi Space Star, am Heck streifte. Anschließend entfernte er sich unerlaubt vom Unfallort. Es entstand ein Schaden von ca. EUR 1.000,-

PK Weyhe

Vereitelter Kompletträderdiebstahl mit Täterfestnahme in 28844 Weyhe Am sehr frühen Samstagmorgen, gg. 02.45h wurde ein Anwohner der Mülheimer Straße in Kirchweyhe durch metallische Klappergeräusche geweckt. Beim Blick aus dem Fenster entdeckte er dann auch drei dunkle Gestalten, die sich in der Nähe seiner Mercedes A-Klasse aufhielten und es scheinbar auf seine hochwertigen Alufelgen abgesehen hatten. Er machte auf sich aufmerksam, so dass die drei unbekannten Personen ohne die Felgen flüchteten. Die sofort alarmierte Polizei konnte die Täter dann wenig später im Bereich Dreye feststellen und kontrollieren. Es konnte entsprechendes Werkzeug sichergestellt werden. Da keine Haftgründe begründet werden konnten, wurden die drei Tatverdächtigen aus Bremen nach Beendigung der polizeilichen Maßnahmen entlassen.

PK Sulingen

Zeugenaufruf nach unerlaubtem Entfernen vom Unfallort Wie der Polizei nachträglich mitgeteilt wurde, kam es am Montag, 01.11.2021, gegen 16:00 Uhr, zu einem Verkehrsunfall auf dem Parkplatz eines Baumarktes am Hasseler Weg in Sulingen. Ein bislang unbekannter Fahrzeugführer touchierte hier mutmaßlich beim Ein- oder Ausparken einen ordnungsgemäß abgestellten Pkw (Opel Astra in grau) an der Heckseite. Anschließend entfernte sich der Verursacher unerlaubt von der Unfallstelle, ohne seinen Pflichten als Unfallbeteiligter nachzukommen. Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf ca. 1500 Euro. Zeugen, die sachdienliche Hinweise zum Unfallverursacher oder -hergang geben können, werden gebeten sich bei dem Polizeikommissariat Sulingen (Tel.: 04271/9490) zu melden.

