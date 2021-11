Polizeiinspektion Diepholz

POL-DH: --- Einbrüche in Bassum und Twistringen - 2000 Euro Schaden nach Unfallflucht in Syke ---

Diepholz (ots)

Stuhr

Verkehrsunfall

Am Donnerstagnachmittag gegen 16:45 Uhr kam es im Feiner Weg in Stuhr zu einem Verkehrsunfall mit zwei beteiligten Fahrzeugen. Eine 69-Jährige aus Weyhe beabsichtigte mit ihrem Ford Fiesta von einem Grundstück auf den Feiner Weg zu fahren. Hierbei übersah sie den 19-jährigen Stuhrer auf seinem Motorrad. Der Stuhrer konnte nicht mehr rechtzeitig bremsen und es kam zum Zusammenstoß. Im Rahmen der Unfallaufnahme stellte sich heraus, dass der Heranwachsende unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln stand. Auf der Dienststelle erfolgte eine Blutentnahme. Der Sachschaden beläuft sich auf ca. 2000 Euro.

Bassum

Diebstahl

In der Zeit von Mittwochabend, 17.00 Uhr, bis Donnerstag früh, 7.00 Uhr, wurden von einer Baustelle am Bramstedter Kirchweg 300 m Lampenkabel entwendet. Wer dazu etwas beobachtet hat, wird gebeten, die Polizei Bassum, Tel. 04241 / 971680 zu informieren.

Bassum und Twistringen

Einbrüche

Unbekannte sind in der Zeit von Dienstag bis Donnerstag gewaltsam in ein Haus im Bramstedter Kirchweg eingebrochen. Die Täter stiegen durch ein Fenster ins Haus ein und entwendeten, nach bisherigen Erkenntnissen, Bargeld. Ein weiterer Einbruch wurde am Dienstag von 06.30 Uhr bis ca. 15:00 Uhr begangen. Hier drangen die Täter gewaltsam durch eine Terrassentür in ein Haus in Borwede ein. Auch hier wurde Bargeld entwendet. Hinweise nimmt die Polizei Syke, Tel. 04242 / 9690, entgegen.

Syke

Verkehrsunfallflucht

In der Zeit von Mittwoch, 14.00 Uhr, bis Donnerstag, 16.00 Uhr, hat ein bisher noch unbekannter Autofahrer*in ein geparktes Auto beschädigt und hat einen Sachschaden von mind. 2000 Euro hinterlassen. Der ordnungsgemäß geparkte Volvo stand auf einer der Parkflächen an der Verbindungsstraße vom Hachepark zur Hauptstraße. Das Auto des Unfallverursachers muss an der rechten Seite ebenfalls deutliche Unfallspuren aufweisen. Wer dazu Hinweise geben kann, wird gebeten, die Polizei Syke, Tel. 04242 / 969-0, zu informieren.

Sulingen

Verkehrsunfallflucht

Am Donnerstag gegen 16.00 Uhr befuhr eine 69-jährige Sulingerin mit ihrem Pkw die Lange Straße aus Richtung Kirche kommend in Richtung Nienburger Straße. Als sie sich bereits in der Engstelle (Baumtor) Ecke Am Wolfsbaum befand, befuhr eine bislang unbekannte Pkw-Fahrerin mit ihrem dunklen Pkw-Kombi von der Straße Am Wolfsbaum kommend auf die Lange Straße direkt in die Engstelle ein. Die 69-jährige Sulingerin sah sich nun genötigt rückwärts auszuweichen und kollidierte dabei mit einem Straßenpoller. Am Pkw der Sulingerin entstand ein Sachschaden von über 1000 Euro. Die Pkw-Fahrerin in dem dunklen Pkw Kombi entfernte sich unerlaubt von der Unfallstelle. Zur Aufklärung des Unfallhergangs sucht die Polizei Sulingen, Tel. 04171/949-0, nach der bislang unbekannten Fahrzeugführerin und nach Unfallzeugen.

