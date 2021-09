Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Schuttertal, Schweighausen, L101 - Schwerer Verkehrsunfall

Schuttertal, Schweighausen (ots)

Aus bislang ungeklärter Ursache kam es am Mittwochnachmittag auf der L101 zwischen Schuttertal-Schweighausen und Biederbach zu einem Unfall im Begegnungsverkehr. Ersten Erkenntnissen zu Folge geriet ein in Richtung Schuttertal fahrender Audi gegen 13:45 Uhr auf die Gegenfahrbahn und kollidierte mit einem dort fahrenden Mercedes. Neben Polizeibeamten des Polizeireviers Lahr und der Verkehrspolizei Offenburg sind drei Rettungswagen, ein Polizeihubschrauber und die Feuerwehren Schuttertal und Steinach im Einsatz. Die L101 ist aktuell im Bereich "Hallen" voll gesperrt. In Folge des Unfalls wurden nach derzeitigem Ermittlungsstand vier Personen verletzt. Die Art und Schwere der Verletzungen sowie die Höhe des Sachschadens an den beiden beteiligten Pkw sind bislang nicht bekannt.

