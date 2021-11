Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Lippetal-Oestinghausen - Fahrräder kollidieren

Lippetal (ots)

Am Dienstag (16. November 2021) befuhren, ein 11-jähriges Mädchen und ein 13-jähriger Junge aus Lippetal mit ihren Fahrrädern auf dem Gehweg der Hultroper Straße in Richtung Schulstraße. Als sie in diese einbogen, wollte die 11-Jährige von dem Gehweg auf die Fahrbahn fahren, was der Junge zu spät erkannte und dem Mädchen auffuhr. Hierdurch stürzte sie zu Boden und verletzte sich leicht. Sie wurde mit dem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht. (reh)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Soest, übermittelt durch news aktuell