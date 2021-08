Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Marburg-Biedenkopf

POL-MR: Fahrrad angezündet - Eigentümer unbekannt

Bild-Infos

Download

Marburg-Biedenkopf (ots)

Marburg

Bereits in der Nacht zum Samstag, 12. Juni, so gegen 01.30 Uhr, zerstörten Unbekannte ein Herrenrad, indem sie es an beiden Reifen anzündeten. Ein Zeuge sah noch mehrere Gestalten, ohne diese näher beschreiben zu können. Die Personen entfernten sich fluchtartig Richtung Am Grün. Bis heute ließ sich der Eigentümer des silber und blauen Scott Atacama Trail Bikes weder ermitteln, noch meldete er sich. Das Rad war mit einem guten Schloss an ein Metallgestell auf dem Trojedamm nahe dem Hirsefeldsteg angeschlossen. Wem gehört dieses Fahrrad ( siehe angehängtes Bild unter www.polizeipresse.de)? Wer kann Hinweise zum Eigentümer geben? Polizei Marburg, Tel. 06421 406 0.

Martion Ahlich

Original-Content von: Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Marburg-Biedenkopf, übermittelt durch news aktuell