Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Marburg-Biedenkopf

POL-MR: Tabakwaren und kosmetische Artikel - Mutmaßliche Ladendiebe festgenommen + Polizeihubschrauberbesatzung rettete Vermissten + Graffiti in der Wettergasse

Marburg-Biedenkopf (ots)

Marburg - Tabakwaren und kosmetische Artikel - Mutmaßliche Ladendiebe festgenommen

Die Polizei nahm am Samstag, 31. Juli, gegen 19.15 Uhr zwei Männer im Alter von 20 und 31 Jahren vorübergehend fest. Sie konnten keine Belege für die mitgeführten noch original verpackten Tabakwaren und Kosmetikartikel im Gesamtwert von rund 350 Euro vorweisen und hatten weder Bargeld noch unbare Zahlungsmittel dabei. Es besteht der Verdacht, dass die Waren aus Ladendiebstählen stammen. Die Ermittlungen dauern an. Während die Polizei in anderer Sache fahndete, fielen zwei Männer auf, die auf dem Radweg Am Grün zur Weidenhäuser Brücke in Einkaufstaschen herumwühlten. Als die Streife die Männer kontrollierte entfernten sie gerade die Banderolen der Tabakwaren. Beide Männer standen unter Alkoholeinfluss. Sie machten keine Angaben zur Herkunft der Waren. Die Polizei stellte alles sicher und entließ die Männer nach Abschluss der Maßnahmen.

Angelburg/Siegbach - Polizeihubschrauberbesatzung rettete Vermissten

Die Besatzung eines Polizeihubschraubers holte einen Vermissten aus seinem Auto und führte anschließend erfolgreiche Reanimationsmaßnahmen durch. Mittlerweile befindet sich der im Hinterland des Landkreises Marburg-Biedenkopf lebende Mann im Krankenhaus.

Nachdem Angehörige den Vermissten am Sonntag, 01. August, um 12.50 Uhr meldeten, begannen umfangreiche Ermittlungs- und Suchmaßnahmen. An der Suche im Hinterland beteiligte sich auch der Polizeihubschrauber. Gegen 13.50 Uhr sichtete die Besatzung am Waldrand bei Wallenfels den Pkw des Gesuchten. Während der Pilot seinen Co-Piloten und den Operator für Erste-Hilfe-Maßnahmen absetzte, verständigte er gleichzeitig den Notarzt und Rettungsdienst und lotste sie zum Fundort. Die Hubschrauberbesatzung schlug derweil die Scheibe des Autos ein, holte den augenscheinlich bereits leblosen Mann heraus und begann sofort mit der letztlich erfolgreichen Reanimation. Notarzt und Rettungsdienst übernahmen die weitere Behandlung.

Marburg - Graffiti in der Wettergasse

Mit Sprühfarbe in den Farben Lila und Pink hinterließen noch unbekannte Täter mehrere Graffiti auf der Fensterfront eines Geschäfts in der Wettergasse. Die auf einer Gesamtfläche von ca. 6 Quadratmetern angebrachten verschiedenen Schriftzüge und Symbole deuten auf eine politisch motivierte Tat hin. Der Staatsschutz der Kriminalpolizei Marburg hat die Ermittlungen daher übernommen und bittet um sachdienliche Hinweise. Wer hat zur Tatzeit zwischen 18.30 Uhr am Freitag und 08.40 Uhr am folgenden Samstag, 01. August in der Oberstadt Beobachtungen gemacht, die mit der Tat zusammenhängen könnten? Wer kann sachdienliche Angaben machen? Kripo Marburg, Tel. 06421 406 0.

Martin Ahlich

