Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Lippetal-Lippborg - Fahrradfahrer touchiert

Lippetal (ots)

Am Mittwoch (17. November 2021) kam es gegen 08.12 Uhr zu einem Verkehrsunfall auf dem Hauptweg/Lütke-Uentrop-Weg mit einem leicht verletzten Radfahrer. Der 27-jährige Mann aus Beckum befuhr mit seinem Rad den Hauptweg in Richtung Mühlenweg. Als er nach links in den Lütke-Uentrop-Weg abbiegen wollte, übersah er einen entgegenkommenden 49-jährigen Autofahrer aus Beckum. Im Einmündungsbereich touchierte der Autofahrer das Hinterrad des Radfahrers, wodurch dieser zu Fall kam und sich leicht verletzte. Er wurde mit dem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht. Für die Dauer der Unfallaufnahme wurde der Hauptweg vorübergehend gesperrt. (reh)

