Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Lippetal-Herzfeld - Teures Obst und Gemüse

Lippetal (ots)

Mehrere Zeugen berichteten am Mittwoch (17. November) davon, dass bei ihnen zwei Männer an der Haustür geschellt hatten und überteuertes Obst und Gemüse verkaufen wollten. Die Betroffenen fühlten sich durch die "Obstverkäufer" unter Druck gesetzt und stimmten teilweise dem Kauf zu. In einem Fall wurde daraufhin später eine Anzeige wegen des Verdachts des Betruges erstattet. Die Polizei rät bei Türgeschäften sich keinesfalls unter Druck setzen zu lassen und in aller Ruhe Angebote zu prüfen. (reh)

