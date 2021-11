Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Wohnungseinbruch

Lippstadt (ots)

Am Donnerstagvormittag, 18.11.2021, brachen unbekannte Täter im Zeitraum von 10:30 Uhr bis 13:00 Uhr in ein Einfamilienhaus an der Südstraße ein. Während der Abwesenheit der Bewohner näherten sie sich dem Objekt augenscheinlich über den rückwärtigen Gartenbereich und hebelten dort eine Terrassentür auf. In der Wohnung wurden zahlreiche Schränke und Behältnisse durchsucht. Zum Zeitpunkt der Anzeigenaufnahme lagen noch keine gesicherten Erkenntnisse über möglicherweise erlangtes Diebesgut vor. Sachdienliche Hinweise zur Tat nimmt die Polizei Lippstadt unter der Rufnummer 02941-91000 entgegen. (sn)

