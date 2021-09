Polizei Mönchengladbach

POL-MG: Einbruch in Testzentrum

Mönchengladbach (ots)

In der Zeit zwischen Sonntag, 12.09.2021, 13:30 Uhr und Montag, 13.09.2021, 6:30 Uhr, sind bislang unbekannte Täter in eine Teststation im Stadtteil Wickrath eingebrochen.

Die Teststation befindet sich in einem Zelt auf einem Parkplatz an der Beckrather Straße. Um hinein zu gelangen, schnitten die Täter das Zelt im rückwärtigen Bereich auf und richteten entsprechenden Schaden an. Die recht schmale Beute, die sie dann aus dem Inneren stahlen, besteht aus Getränken und Pfandflaschen. (cw)

Original-Content von: Polizei Mönchengladbach, übermittelt durch news aktuell