Polizei Mönchengladbach

POL-MG: Schmuck aus Vitrine gestohlen

Mönchengladbach (ots)

Am Montagabend, 13.09.2021, hat ein Dieb kurz nach Ladenschluss, gegen 20.10 Uhr, eine Vitrinenscheibe vor einem Schmuckgeschäft an der Straße "Am Minto" zerstört, um an Beute zu kommen. Aus der Vitrine nahm er mehrere Schmuckstücke im Wert von geschätzt vierstelliger Höhe und flüchtete anschließend.

Zeugen werden gebeten, sich unter der Rufnummer 02161-290 zu melden. (cw)

Original-Content von: Polizei Mönchengladbach, übermittelt durch news aktuell