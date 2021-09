Polizei Mönchengladbach

POL-MG: Einbruch in ein Einfamilienhaus in Mönchengladbach-Ohler

Mönchengladbach (ots)

In der Nacht zum 11.09.2021 wurde auf dem Kapellenweg in Mönchengladbach-Ohler in ein Einfamilienhaus eingebrochen.

Unbekannte Täter gelangten durch ein, auf Kipp stehendes Fenster in das Haus.

Während die Bewohner im Obergeschoß schliefen, durchsuchten die unbekannten Täter die Räumlichkeiten des Erdgeschosses und durchwühlten alle Schränke und Behältnisse.

U. a. wurden diverse Elektrogeräte sowie ein E-Scooter entwendet.

Sachdienliche Hinweise werden unter der Rufnummer 02161-290 entgegengenommen. (f.t.)

