Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Soest - Brand eines Holzunterstandes

Soest (ots)

Der Brand einer Holzhütte im Colonel-Adam-Weg führte in den frühen Morgenstunden am Freitagmorgen zu einem polizeilichen Einsatz. Eine benachbarte 45-jährige Zeugin hatte den Brand gegen 05.15 Uhr bemerkt und das Feuer zusammen mit ihrem Mann sofort gelöscht. Bei dem hölzernen Unterstand handelt es sich um einen Geräteschuppen, in dem Fahrräder und weitere diverse Gerätschaften gelagert waren. Infolge der Hitzeeinwirkung war auch die angrenzende Fassade des benachbarten Wohnhauses in Mitleidenschaft gezogen worden. Der Sachschaden wird auf mehrere tausend Euro geschätzt. Weiterer Sachschaden oder gar Personenschaden war aufgrund des beherzten Einsatzes der beiden Nachbarn zum Glück nicht entstanden. Ersten polizeilichen Ermittlungen zufolge ist von Brandstiftung auszugehen. Die Kriminalpolizei Soest hat die Ermittlungen übernommen. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei in Soest unter der Telefonnummer 02921 - 9100 0 entgegen. (hn)

