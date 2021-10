Polizei Essen

POL-E: Mülheim an der Ruhr: PKW-Fahrer kollidiert mit Fußgängerin

Essen (ots)

45476 MH.-Styrum: Am Donnerstagmorgen (14. Oktober) kam es an der Autobahnausfahrt MH-Styrum zu einem Zusammenstoß zwischen einem PKW und einer Passantin. Eine 48-Jährige wurde schwer verletzt.

Gegen 6:10 Uhr fuhr ein 35-jähriger VW-Fahrer an der Autobahnausfahrt MH-Styrum von der BAB 40 ab. Als er an der dortigen grünen Ampel nach rechts auf die Oberhausener Straße abbiegen wollte, trat plötzlich von rechts eine 48-jährige Fußgängerin auf die Straße. Es kam zu einem Zusammenstoß, bei dem die Passantin schwer verletzt wurde. Sie wurde in ein Krankenhaus gebracht. Das Verkehrsunfallaufnahme-Team hat die Ermittlungen vor Ort übernommen./SoKo

Original-Content von: Polizei Essen, übermittelt durch news aktuell