Polizeidirektion Bad Segeberg

POL-SE: Quickborn - Einbruch in Kirchenbüro

Bad Segeberg (ots)

In der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag ist es in der Ellerauer Straße zu einem Einbruch in ein Kirchenbüro gekommen. Die bislang unbekannten Täter gelangten im Zeitraum von Mittwoch (14.07.2021), 18 Uhr bis Donnerstag (15.07.2021), 7.30 Uhr in das Verwaltungsgebäude, brachen im Inneren eine Bürotür auf und durchwühlten dort die Büroschränke. Anschließend flüchteten sie mit Bargeld in zweistelliger Höhe. Die Kriminalpolizei Pinneberg hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet um sachdienliche Hinweise unter 04101/2020.

