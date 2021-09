Polizeiinspektion Rotenburg

POL-ROW: ++ Ladendieb verletzt zwei Frauen ++ Katalysator geklaut ++ Unfallflucht auf Parkplatz - Polizei sucht Zeugen ++ Diebstahl aus Waschanlage ++ Auffahrunfall in der Brauerstraße ++

Rotenburg (ots)

Ladendieb verletzt zwei Frauen

Zeven. Bei einem räuberischen Ladendiebstahl hat ein 27-jähriger Mann am Mittwochabend zwei Mitarbeiterinnen eines Einkaufsmarktes an der Straße Auf dem Quabben verletzt. Trotz bestehenden Hausverbots betrat der Mann gegen 18.30 Uhr das Geschäft. Als ihn Angestellte erkannten, wurde der 27-Jährige aus dem Markt verwiesen. Daraufhin ergriff er einen Sechserträger Limonade und rannte damit davon. Die Marktleiterin und eine Kollegin konnten den Flüchtenden zunächst festhalten. Dabei verletzte er die beiden Frauen leicht. Der Mann ließ die Beute fallen und machte sich aus dem Staub. Jetzt ermittelt die Zevener Polizei wegen eines Raubdelikts.

Katalysator geklaut

Visselhövede. Unbekannte Täter haben in der Nacht zum Dienstag in der Mühlenstraße den Katalysator eines geparkten Wagens abgebaut. Der Opel stand am zwischen Montag, 18 Uhr und Dienstag, 6.30 Uhr, am Fahrbahnrand. In diesem Zeitraum montierten die Diebe das Fahrzeugteil ab. Hinweise bitte an die Polizeistation Visselhövede unter Telefon 04262/95908-0.

Unfallflucht auf Parkplatz - Polizei sucht Zeugen

Visselhövede. Auf dem Parkplatz zwischen Aldi und dem Combi-Markt an der Süderstraße ist es am Mittwochvormittag zu einer Unfallflucht gekommen. Ein noch unbekannter Autofahrer kollidierte zwischen 8 Uhr und 12 Uhr vermutlich beim Ein- oder Ausparken mit dem braunen BMW eines 74-Jährigen. Am Fahrzeug entstand ein Sachschaden von mindestens eintausend Euro. Zeugen des Vorfalls melden sich bitte unter Telefon 04262/95908-0 bei der Polizeistation Visselhövede.

Diebstahl aus Waschanlage

Scheeßel. In der Nacht zum Mittwoch haben unbekannte Täter in einer Autowaschanlage an der Straße Am Bahnhof einen Waschmarkenautomaten aufgebrochen. Aus den verriegelten Fächern nahmen sie rund dreißig Waschmarken und auch einen Waschhandschuh mit. Die Polizei geht von einem Schaden von vierhundert Euro aus. Hinweise bitte unter Telefon 04263/98516-0.

Auffahrunfall in der Brauerstraße

Rotenburg. Am Mittwochvormittag ist eine 31-jährige Autofahrerin bei einem Auffahrunfall in der Brauerstraße verletzt worden. Ein 48-jähriger Autofahrer hatte gegen 8 Uhr mit seinem Skoda verkehrsbedingt halten müssen. Die nachfolgende 31-Jährige erkannte diese Situation vermutlich zu spät und fuhr mit ihrem Toyota auf den Vordermann auf. Die Unfallverursacherin erlitt leichte Verletzungen. Den Sachschaden beziffert die Polizei auf rund dreitausend Euro.

Einbruch in Grundschule

Kuhstedt. In der Nacht zum Mittwoch sind Unbekannte in die Grundschule an der Giehler Straße eingedrungen. Im ersten Stock drückten sie ein Fenster auf und kletterten in das Gebäude. Die Einbrecher nahmen eine Musikanlage und Süßigkeiten mit. Die Polizei spricht von einem Schaden von mehreren hundert Euro.

