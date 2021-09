POL-ROW: ++ Forellen verenden in Fischteichen - Polizei bittet um Hinweise ++

Polizeiinspektion Rotenburg

Rotenburg (ots)

Forellen verenden in Fischteichen - Polizei bittet um Hinweise

Heeslingen. Durch die Beschädigung einer Zeitschaltuhr, mit der die Belüftung von Fischteichen an der Klosterstraße geregelt wird, sind Ende vergangener Wochen zahlreiche Forellen verendet. Vermutlich in der Nacht zum Samstag setzten Unbekannte die Anlage außer Betrieb. Damit war die Sauerstoffversorgung der Fische unterbrochen. Wie sich jetzt herausstellte, kamen mehr als vierhundert Regenbogenforellen in zwei der drei Teiche um. Damit beläuft sich der Schaden auf über zweitausend Euro. Zeugen, die Hinweise zu dem Vorfall machen können, melden sich bitte unter Telefon 04281/9306-0 bei der Zevener Polizei.

