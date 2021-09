Polizeiinspektion Rotenburg

POL-ROW: ++ Radfahrerin am Fußgängerüberweg angefahren ++ Unbekannte stehlen Altbatterien ++ Betrüger ausgetrickst ++ Männer prügeln sich im Stadtpark ++

Rotenburg (ots)

Radfahrerin am Fußgängerüberweg angefahren

Bremervörde. Bei einem Verkehrsunfall am Fußgängerübergang in der Harsefelder Straße ist am Dienstagmorgen eine 53-jährige Radfahrerin verletzt worden. Die Frau überquerte gegen 7 Uhr früh den Übergang. Ein 22-jähriger Autofahrer hielt mit seinem Opel an, um sie passieren zu lassen. Eine nachfolgende 23-jährige Autofahrerin erkannte diese Situation vermutlich zu spät. Sie fuhr mit ihrem Audi auf den Opel auf und schob ihn gegen die querende Radfahrerin. Die 53-Jährige wurde zunächst auf die Motorhaube geworfen. Von dort stürzte sie auf die Fahrbahn. Mit leichten Verletzungen kam die Frau im Rettungswagen in die OsteMed Klinik. Den Sachschaden schätzt die Polizei auf rund viertausend Euro.

Unbekannte stehlen Altbatterien

Bremervörde. Unbekannte Täter sind in der Nacht zum Dienstag auf das Gelände eines Gebrauchtwagenstellplatz am Gewerbering gelangt. Dazu durchschnitten sie zuvor den Zaun eines Nachbargrundstücks. Vom Stellplatz nahmen die Unbekannten 25 Altbatterien mit. Die Täter dürften ihre Beute abtransportiert haben. Deshalb werden Zeugen, die in der Nacht verdächtige Personen oder Fahrzeuge gesehen haben, gebeten sich unter Telefon 04761/9945-0 zu melden.

Ortstafel gestohlen - Polizei bittet um Hinweise

Sittensen. In der Nacht zum Montag haben Unbekannte im Nütteler Weg am Ortseingang aus Richtung Ahlerstedt das Ortseingangsschild samt Rohrpfosten gestohlen. Die Polizei spricht von einem Schaden von knapp eintausend Euro. Hinweise bitte unter Telefon 04282/59414-0.

Betrüger ausgetrickst

Zeven. Am Dienstagvormittag hat ein falscher Mitarbeiter des Softwareherstellers Microsoft bei einer 68-jährigen Zevenerin angerufen. In dem einstündigen Telefonat bot er der Frau eine Virenüberprüfung auf ihrem Computer an. Der Mann erfragte die E-Mail-Adresse der Seniorin und gab an, dass jetzt ein Virenprogramm installiert sei. Dann forderte er ihre Online-Banking-Daten. Das verweigerte die Angerufene. Den Kauf von X-Box-Gutscheinen und die Weitergabe der Codes lehnte sie auch ab. Somit ist der Zevenerin kein Schaden durch den Betrüger entstanden.

Männer prügeln sich im Stadtpark

Zeven. Nach einer Prügelei im Stadtpark hat die Zevener Polizei in der Nacht zum Mittwoch einen 37-jährigen Mann in Gewahrsam genommen. Zeugen meldeten am späten Abend die Auseinandersetzung zwischen zwei, der Polizei bestens bekannten Männern an der Brücke über die Oste. Die Beamten konnten die beiden stark alkoholisierten Kontrahenten voneinander trennen und sprachen einem der beiden einen Platzverweis aus. Der andere Mann hatte jedoch Verletzungen erlitten und sollte durch Rettungskräfte verarztet werden. Das lag aber nicht in seinem Sinn. Er trat um sich und beleidigte und bespuckte alle Einsatzkräfte. Der 37-Jährige wurde im Rettungswagen in das Rotenburger Diakonieklinikum gebracht.

