Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland

POL-WHV: Diebstahl in Varel - Unbekannte Täter stehlen Verkehrssicherheitsbanner "Tippen tötet"

Varel (ots)

Im Zeitraum von Montag, den 03.05.2021, bis Mittwoch, den 05.05.2021, entwendeten bislang unbekannte Täter das Verkehrssicherheitsplakat "Tippen tötet" an der Kreuzung Panzerstraße/Bürgermeister-Heidenreich-Straße in Varel. Der Präventionsrat der Stadt Varel hatte das Plakat erst kürzlich dort angebracht. Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich unter der Rufnummer 04451 9230 mit der Polizei Varel in Verbindung zu setzen.

