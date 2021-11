Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Bocholt - Altpapiercontainer in Brand gesetzt

Bocholt (ots)

Zu einem Altpapiercontainerbrand rückten Feuerwehr und Polizei am Samstag gegen 18.00 Uhr in Bocholt aus. Den an der Straße An der alten Aa stehende Sammelbehälter hatten Unbekannte mutmaßlich in Brand gesetzt. Die Höhe des Sachschadens ist derzeit unklar. Die Polizei sucht Zeugen. Hinweise bitte an die Kripo in Bocholt unter Tel. (02871) 2990.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell