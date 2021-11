Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Ahaus-Wüllen - Einbrüche in Wohnhäuser

Ahaus (ots)

Mutmaßlich auf Schmuck hatten es Einbrecher in Wüllen am Samstag abgesehen. Unbekannte drangen gewaltsam durch ein Fenster im ersten Geschoß in ein Wohnhaus an der Breslauer Straße ein. Zuvor waren die Täter auf eine Garage gestiegen. Zu dem Geschehen kam es am Samstag zwischen 14.30 und 23.40 Uhr. Zwischen 17.20 und 23.25 Uhr drangen Einbrecher in ein Wohnhaus am Ammelner Weg ein. In das Innere gelangten sie durch ein zuvor gewaltsam geöffnetes Fenster. Die Unbekannten entwendeten einen kleinen Tresor mit Bargeld und Schmuck. Die Polizei sucht Zeugen. Hinweise bitte an die Kripo in Ahaus: Tel. (02561) 9260.

