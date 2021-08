Polizei Dortmund

POL-DO: Ladendieb verletzt drei Angstellte - vorläufige Festnahme

Dortmund (ots)

Lfd. Nr.: 0870

Ein Ladendieb hat am Dienstag (17. August) in einem Bekleidungsgeschäft am Westenhellweg Ware in einem Wert von mehr als 500 Euro entwendet. Bei dem Versuch zu flüchten verletzte er drei Mitarbeiter. Polizisten nahmen den Mann fest und brachten ihn ins Gewahrsam.

Gegen 12 Uhr beobachtete ein Ladendetektiv einen vermeintlichen Kunden, der mit Ware eine Umkleide betrat, diese aber ohne wieder verließ. Der Mann hatte scheinbar die Sicherungsetiketten entfernt und die Kleidung unter seine eigene angezogen. Zwei Ladendetektive sprachen den 21-Jährigen aus Rumänien an und konfrontierten ihn mit dem Diebstahl.

Bei dem Versuch zu flüchten schubste der mutmaßliche Dieb einen der Mitarbeiter, der daraufhin zu Boden stürzte. Einen weiteren Mann biss der 21-Jährige. Mithilfe eines dritten Angestellten konnten sie den Tatverdächtigen bis zum Eintreffen der Polizei festhalten. Die Mitarbeiter (23, 26, 34) wurden leicht verletzt.

Polizeibeamte nahmen den 21-Jährigen vorläufig fest und brachten ihn ins Gewahrsam. Mitgeführte Fremdware eines anderen Bekleidungsgeschäftes stellten die Einsatzkräfte sicher.

Besondere Gründe für eine Untersuchungshaft lagen nicht vor. Ihn erwartet ein Strafverfahren wegen räuberischen Diebstahls.

Original-Content von: Polizei Dortmund, übermittelt durch news aktuell