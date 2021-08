Polizei Dortmund

POL-DO: Auto überschlägt sich in Dortmund-Brechten - Flucht der Insassen misslingt

Dortmund (ots)

Lfd. Nr.: 0868

In Dortmund-Brechten hat sich in der Nacht zu Dienstag (17. August) ein Auto überschlagen. Die Insassen flüchteten direkt nach dem Verkehrsunfall - konnten sich den polizeilichen Maßnahmen aber trotzdem nicht entziehen...

Es war gegen 1.45 Uhr, als Zeugen der Polizei meldeten, dass sich an der Straße Auf dem Gummel ein Fahrzeug überschlagen habe. Offenbar war das Auto in einer Rechtskurve nach links von der Fahrbahn abgekommen, mit einem Baum, einem Masten sowie einem Zaun kollidiert und hatte sich daraufhin auf einer dortigen Weide überschlagen. Die Beamten fanden es auf der Seite liegend vor - und leer. Drei Personen hatten Zeugen vom Unfallort flüchten sehen.

Ihre Flucht endete noch in den frühen Morgenstunden. Denn einer in der Fahndung befindlichen Streifenwagenbesatzung fiel kurze Zeit später in Lünen-Gahmen ein Fahrzeug auf, dass sich bei Erblicken des Streifenwagens recht schnell entfernte. Wenige Meter später hielt das Fahrzeug an und drei Personen stiegen aus, um zu Fuß weiter zu flüchten.

Einen jungen Mann konnten die Beamten direkt stoppen. Dabei handelte es sich um einen 20-jährigen Lüner, der aufgrund leichter Verletzungen zunächst in ein Krankenhaus gebracht wurde. Weitere Ermittlungen führten zu zwei weiteren Tatverdächtigen aus Lünen (beide 18), darunter auch der mutmaßliche Fahrer des Wagens. Diesen nahmen die Beamten mit zur nächstgelegenen Wache, wo ihm nach einem positiven Atemalkoholtest eine Blutprobe entnommen wurde.

Die nun folgenden Ermittlungen werden mehrere Fragen klären müssen: ob der 18-Jährige überhaupt eine Fahrerlaubnis besitzt zum Beispiel und auch warum er ein Auto ohne gültigen Versicherungsschutz fuhr...

Original-Content von: Polizei Dortmund, übermittelt durch news aktuell