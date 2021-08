Polizei Dortmund

POL-DO: Beratungsangebot in Berghofen: Polizei informiert über den Schutz vor Trickbetrügern

Dortmund (ots)

Nach zahlreichen intensiven Gesprächen mit Bürgerinnen und Bürgern am 11. August 2021 in Dortmund-Kirchlinde setzen Indra Naskar und Markus Schettke von der Kriminalpolizei den Dialog über die Straftaten von Trickbetrügern am Telefon oder an der Haustür fort.

Der nächste Termin führt Donnerstag (19.8.2021) von 11 bis 13 Uhr auf den Rewe-Parkplatz in Dortmund-Berghofen, Berghofer Straße 163.

Bereits das Gesprächsangebot in Kirchlinde stieß auf große Resonanz. Zahlreiche Seniorinnen und Senioren informierten sich darüber, wie sie am Telefon oder an der Haustür gegenüber Fremden reagieren können, um eine Straftat zu vermeiden.

Die beiden Präventions-Spezialisten kennen die Arbeitsweise von Kriminellen genau und stimmen ihre Hinweise stets aktuell darauf ab. Ziel der Beratungsgespräche auch in Berghofen ist, dass die Betroffenen ein Gespür dafür entwickeln, wann ihnen ein Kontakt am Telefon oder an der Haustür verdächtig vorkommen sollte - und wie eine Reaktion aussehen kann.

In Kirchlinde zeigte sich, dass die Besucherinnen und Besucher der Polizei auch ihre eigenen Erfahrungen mit mutmaßlichen Trickbetrügern mitteilen wollten. Indra Naskar und Markus Schettke konnten umso besser individuelle Hinweise geben. Außerdem informieren sie über das Auftreten der Täterinnen und Täter: mal bauen sie stark fordernd am Telefon großen Druck auf - mal erscheinen sie gut gekleidet und charmant an der Haustür.

Eingeladen sind auch die Kinder oder Enkelkinder und andere Angehörige oder Vertraute von Senioren. Sie sind für die Polizei als Multiplikatoren wichtig und sollen ältere Mitmenschen in die Lage versetzen, am Telefon oder an der Haustür nicht auf Trickbetrüger hereinzufallen.

Wer an dem Termin in Berghofen nicht teilnehmen kann: Das Kommissariat für Kriminalprävention und Opferschutz ist unter Tel. 0231/132 7953 erreichbar. An jedem ersten Donnerstag im Monat sind ab Oktober 2021 auch Beratungen für Gruppen per Videokonferenz möglich. Kontakt: Vorbeugung.Dortmund@polizei.nrw.de

