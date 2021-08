Polizei Dortmund

POL-DO: Achtung! Schulkinder sind wieder unterwegs! Radio 91.2 und Polizei Dortmund starten Präventionskampagne mit Plakaten für Anwohner von Schulwegen

Dortmund

Um Schulkinder zum Schuljahresstart in dieser Woche (18./19.08.) gezielt schützen zu können, überwacht die Polizei wieder an zahlreichen Stellen in Dortmund und Lünen die Schulwege. Zum Schutz der Kinder gehen wir dabei auch neue Wege: Gemeinsam mit Radio 91.2 sind Plakate mit dem Titel "Unsere Kids haben keinen Airbag!" entstanden. Sie können ab sofort von Anwohnern in der Nähe von Schulen bei der Polizei abgeholt und auf dem eigenen Gelände aufgestellt werden. Die Aufmerksamkeit und somit auch die Sicherheit für die kleinen Schulanfänger soll so erhöht werden. Neben speziellen Verkehrskontrollen, die auf die Sicherheit der Schulkinder abzielen, gehen die Polizistinnen und Polizisten auch vor allem ins persönliche Gespräch. Für Schulkinder und ihre Schulwegbegleiter - Mama, Papa, Oma, Opa - haben die Polizeikräfte alle Augen und Ohren offen, sie stehen mit Rat und Tat zur Seite. Der Leitende Polizeidirektor Ralf Ziegler, Leiter der Direktion Verkehr der Dortmunder Polizei, zum Schulstart: "Gerade die Sicherheit der kleinen Verkehrsteilnehmer ist uns wichtig - als Polizei die Eltern und Schulen zu unterstützen und die Kleinen in ihrer Selbstständigkeit groß zu machen, ist eine Herzensangelegenheit. Das erklärte Ziel des Polizeipräsidiums Dortmund ist weiterhin: Null Schulwegunfälle für unsere Kinder!" Im letzten Schuljahr 2020/2021 verletzten sich in Dortmund im gesamten Jahr über acht Kinder auf ihrem Schulweg. In Lünen war es ein Kind. Im Vorjahr verunglückten in beiden Städten noch 26 Schulkinder. Ein weiterhin erfreulicher Rückgang, allerdings darf man nicht außer Acht lassen, dass die Kinder im vergangenen Schuljahr pandemiebedingt auch weniger auf den Schulwegen unterwegs waren. Dennoch schützt Vorsicht und Umsicht auf Schulwegen Kinderleben! Als Direktionsleiter Verkehr und als Familienvater appelliert der Direktionsleiter Verkehr an die Verkehrsteilnehmer: "Unsere Kinder haben keinen Airbag. Bei einem Verkehrsunfall stürzen sie mit ihrem kleinen Körper zu Boden. Das mögliche Ausmaß kann sich sicherlich jeder lebhaft vorstellen", so Ralf Ziegler. Wir möchten als Polizei keine Angst schüren, sondern darauf aufmerksam machen, dass diese schweren Unfälle passieren können. Und leider kann auch Ihr Kind davon betroffen sein. Gemeinsam mit Radio 91.2 werben wir im Rahmen einer Plakataktion für Vorsicht zugunsten der jungen Schulanfänger. "Unsere Kids haben keinen Airbag!" ist darauf zu lesen und macht deutlich: Unsere Kinder sind die schwächsten Verkehrsteilnehmer. Sie haben ein Recht darauf, dass alle Anderen aufmerksam sind und Verantwortung übernehmen.

Wer sich ein eigenes Plakat, als Warnhinweis, an seinem Gartenzaun (oder auf privatem Gelände) befestigen möchte kann sich dies an jeder Polizeiwache in Dortmund, am Polizeipräsidium oder bei Radio 91.2 in der City abholen. Ein Foto des Plakats ist dieser Presserklärung als Datei angehängt. Und übrigens: Ein Dauerbrenner in der Verkehrsunfallprävention für sichere Schulwege ist das Thema Elterntaxi. Die Verkehrspuppenbühne der Dortmunder Polizei hat dafür zum Beginn des neuen Schuljahres einen Videofilm produziert. Schülerin Sarah berichtet dem Radiomoderator Joe von ihrem Schulweg, auf dem Elter, die ihre Kinder gerne direkt vor die Schule bringen und dabei den Gehweg blockieren, echte Hindernisse darstellen. Sarah muss deshalb auf die Straße ausweichen. Dann quietschen die Reifen eines herannahenden Autos. Joe nimmt Sarahs Beschwerde über die auf Gehwegen geparkten Eltern- Autos ins Programm auf und lädt einen Studiogast ein - eine Polizistin, die gute Tipps parat hat. Hier geht's zum Video: https://dortmund.polizei.nrw/artikel/runter-vom-gehweg-kein-elterntaxi-vor-den-schulen Schulen, Kindergärten und Eltern können den Film mit diesem Link auf der Homepage des Polizeipräsidiums herunterladen und auf Elternabenden zeigen. Mit Beginn des neuen Schuljahres begrüßt auch die Puppenbühne im Westfalenpark wieder Gäste. Während der Lockdowns war das nur eingeschränkt möglich. Das aktuelle Hygienekonzept sieht jeweils nur eine Schulklasse oder Kindergartengruppe vor. Um möglichst viele Kinder zu erreichen, bietet das Team der Puppenbühne freitags zusätzliche Termine an. 2019 besuchten mehr als 10.000 Jungen und Mädchen die Aufführungen. 2020 waren es rund 4100 und 2021 nur 800.

Original-Content von: Polizei Dortmund, übermittelt durch news aktuell