Polizei Gütersloh

POL-GT: Betrug am Telefon! Angebliche Mitarbeitende des Microsoft-Supports rufen Menschen im Kreis Gütersloh an

Gütersloh (ots)

Kreis Gütersloh (FK) - Seit Dienstagmorgen (03.08.) häufen sich Anrufe von angeblichen Microsoft-Mitarbeitenden. Die Leitstelle der Polizei wurde über mehrere Anrufe in den Orten Verl und Rietberg informiert. Es wird am Telefon vorgegeben, vom technischen Support des Unternehmens zu sein und es wird darauf hingewiesen, dass es einen Virenbefall auf den Computern, Tablets etc. der Angerufenen gibt.

In manchen Fällen bieten die Betrügenden an, den Rechner mit Ihrer Hilfe auf eine aktuelle Version umzustellen. Häufig versuchen sie auch Druck aufzubauen, indem sie auf das unmittelbar bevorstehende Versagen des Betriebssystems hinweisen. Zudem versuchen sie, dass die Angerufenen unter ihrer Anleitung bestimmte Schritte am PC ausführen. Zusätzlich zu den Fake-Anrufen werden mittlerweile aber auch vermehrt E-Mails, infizierte Webseiten und Pop-ups genutzt. Vorsicht! Es handelt sich um Betrug! Unbekannte versuchen auf diesem Weg Daten von den angerufenen Personen abzugreifen, um so ungehinderten Zugang zu sämtlichen Systemen zu bekommen. Meist sprechen sie gebrochenes Deutsch oder in englischer Sprache. Sollten Sie einen solchen Anruf erhalten, beenden Sie das Gespräch sofort. Sollten Sie bereits Daten an einen angeblichen Mitarbeitenden des Unternehmens herausgegeben haben, trennen sie das Gerät vom Internet und ändern Sie sofort alle Passwörter. Veranlassen Sie in keinem Fall Geldzahlungen. Geben Sie in keinem Fall private Daten heraus. Erwerben oder installieren Sie am Telefon keine Fremdsoftware auf ihrem Smartphone, Tablet oder Computer. Lassen Sie sich davon nicht irritieren. Sind Sie betroffen? Melden Sie den Betrugsfall der Polizei!

Original-Content von: Polizei Gütersloh, übermittelt durch news aktuell