Polizei Dortmund

POL-DO: Polizei stoppt Hochzeitskorso - Ermittlungen wegen Gefährdung des Straßenverkehrs

Dortmund (ots)

Gleich mehrere Zeugen haben der Dortmunder Polizei am Samstag (14. August) einen Hochzeitskorso im Bereich der A 1 in Fahrtrichtung Köln gemeldet. Beamte der Autobahnpolizei hielten die Teilnehmer an und leiteten ein entsprechendes Strafverfahren ein.

Nach bisherigen Erkenntnissen war ein Hochzeitskorso mit 13 - zum Teil hochmotorisierten Fahrzeugen - gegen 17.25 Uhr auf der A 1 unterwegs. Zeugenangaben zufolge blockierten die Autofahrer an der Rast- und Tankanlage Lichtendorf Süd den Weg zur Hauptfahrbahn. Erst nach einer Sammelphase und der gemeinsamen Abfahrt konnten auch andere Verkehrsteilnehmer ihre Fahrt fortsetzen.

Auf der Autobahn selbst meldeten weitere Zeugen verbotswidrige Überholmanöver über alle drei Fahrstreifen. Besonders negativ fielen hierbei die Fahrer eines weißen Lamborghini und eines roten Mercedes AMG auf. Während der Überholvorgänge schnitten sie andere Autofahrer und bremsten diese stark aus.

In Höhe der Raststätte Lennhof sahen die Polizisten den Konvoi, der die Autobahn an der Anschlussstelle Hagen verließ und nach rechts auf die Dortmunder Straße abbog. Dort konnte der Korso angehalten und kontrolliert werden. Durch ein 180° Wendemanöver versuchte ein 33-Jähriger aus Iserlohn zu flüchten - jedoch vergeblich.

Den Männern im Alter von 23 bis 65 Jahren wurde die Weiterfahrt in einer Kolonne untersagt. Die Polizei hat ein Ermittlungsverfahren wegen des Verdachts der Straßengefährdung gemäß § 315 c StGB eingeleitet.

