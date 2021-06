Kreispolizeibehörde Siegen-Wittgenstein

POL-SI: 27-Jähriger bei Arbeitsunfall tödlich verletzt - #polsiwi

Siegen (ots)

Bei einem Arbeitsunfall in der Numbachstraße in Siegen ist am Donnerstag (24.06.2021) ein 27-jähriger Mann tödlich verletzt worden. Nach ersten Erkenntnissen war er bei Verladearbeiten von einem Baumstamm am Kopf getroffen worden.

Staatsanwaltschaft, Kriminalpolizei und das Amt für Arbeitsschutz haben die Ermittlungen zur Unfallursache aufgenommen.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Siegen-Wittgenstein, übermittelt durch news aktuell