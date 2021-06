Kreispolizeibehörde Siegen-Wittgenstein

POL-SI: Schuppen aufgebrochen - Fahrrad gestohlen - #polsiwi

Kreuztal (ots)

Zwischen Mittwochabend (23.06.2021) und Donnerstagmittag (24.06.2021) ist an der Hagener Straße in Kreuztal ein Schuppen von unbekannten Tätern aufgehebelt worden. Im Anschluss klauten sie das darin befindliche Fahrrad eines 50-Jährigen.

Bei dem Fahrrad handelt es sich um ein schwarz-grünes Modell der Marke Bulls. Am Fahrrad befanden sich zudem Sattel-Rückleuchten, eine Flaschenhalterung, ein schwarzer Tacho am Lenkrad, eine Lampe am Lenkrad sowie ein schwarzes Zahlenschloss.

Die Kriminalpolizei in Kreuztal hat die Ermittlungen aufgenommen. Zeugen werden gebeten, sich mit Hinweisen an die 0271/7099-0 zu wenden.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Siegen-Wittgenstein, übermittelt durch news aktuell