Feuerwehr Ennepetal

FW-EN: Gasexplosion

Ennepetal (ots)

Am 27.10.2021 wurde die Feuerwehr Ennepetal um 16:42 Uhr zu einer Gasexplosion in die Wilhelmshöherstraße alarmiert. In einer Wohnung explodierte eine kleine Gaskartusche. Durch den Druck wurde die Wohnungstür und ein Fenster zerstört. Weitere Wohnungstüren und ein Teil des Flures wurden durch die Druckwelle beschädigt. Der Wohnungsbesitzer wurde durch den Rettungsdienst untersucht, musste aber nicht versorgt werden. Die Wohnung wurde mit Gasmessgeräten und einer Wärmebildkamera kontrolliert. Vor Ort waren ein Einsatzleitwagen, ein Hilfeleistungslöschfahrzeug, eine Drehleiter, ein Tanklöschfahrzeug und neun Einsatzkräfte. Alarmiert waren zusätzlich der Löschzug eins und die Löschgruppe Voerde, die ihre Einsatzfahrt abbrechen konnten. Der Einsatz endete um 17:30 Uhr.

Original-Content von: Feuerwehr Ennepetal, übermittelt durch news aktuell