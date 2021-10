Feuerwehr Ennepetal

FW-EN: Kleinkind in Palette eingeklemmt

Ennepetal (ots)

Am 24. 10. 2021 wurde die Feuerwehr Ennepetal um 14:27 Uhr in die Bahnhofstraße alarmiert. Ein Kleinkind war mir seinem Bein in einer Palette eingeklemmt. Die Palette wurde vorsichtig mit einer Handsäge zersägt und das Kind konnte befreit werden. Es waren ein Hilfeleistungslöschfahrzeug und vier Einsatzkräfte vor Ort. Der Einsatz endete um 14:50 Uhr.

Original-Content von: Feuerwehr Ennepetal, übermittelt durch news aktuell