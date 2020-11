Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: Urkundenfälschung - falsche TÜV Plakette angebracht

Neustadt/WeinstraßeNeustadt/Weinstraße (ots)

In der Nacht auf Donnerstag, den 26.11.2020, gegen 01:30 Uhr, wurde im Rahmen der Streifenfahrt in der Huttenstraße in Neustadt ein geparkter Pkw überprüft. Dabei konnte festgestellt werden, dass das angebrachte Kennzeichen seit ca. einem halben Jahr auf Grund fehlendem Versicherungsschutzes zur Entstempelung ausgeschrieben war. Weiter wäre das Fahrzeug letztmalig im Sommer 2018 dem TÜV vorgestellt worden und habe auf Grund erheblicher Mängel keine neue Zulassung erhalten. Durch die Beamten konnte jedoch auf dem hinteren Kennzeichen eine TÜV-Plakette, die bis Dezember dieses Jahres ausgegeben war, erkannt werden. Beim Entfernen wurde festgestellt, dass unter dieser Plakette noch die alte aus dem Jahr 2018 angebracht war. Die Kennzeichen wurden sichergestellt. Gegen den Fahrzeughalter wird jetzt wegen Urkundenfälschung und Diebstahl ermittelt.

