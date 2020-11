Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: (Bad Dürkheim) - Geschwindigkeitskontrollen im Dienstgebiet

BAD DÜRKHEIMBAD DÜRKHEIM (ots)

Am 25.11.2020 wurden zwischen 09:00 Uhr und 15:00 Uhr mehrere Geschwindigkeitskontrollen durch-geführt. Bei der ersten Kontrolle wurde in Erpolzheim, in Höhe des Rathauses der Verkehr aus Richtung Bad Dürkheim kommend gemessen. Bei schwachem Verkehrsaufkommen, kam es zu keinen Geschwindigkeitsverstößen. Die nächste Kontrolle wurde in Freinsheim, in der Dackenheimer Straße, in Höhe des Kindergartens kontrolliert. Bei schwachem Verkehrsaufkommen wurden 2 Geschwindigkeitsverstöße festgestellt. Der Spitzenreiter wurde bei erlaubten 30km/h mit 41 km/h gemessen. Ebenfalls musste eine Verwarnung aufgrund eines nicht gesicherten Hundes ausgesprochen werden. In Wachenheim wurde der Verkehr auf der Friedelsheimer Straße, aus Friedelsheim kommend, auf Höhe der Schule/Kindergarten gemessen. Bei regem Verkehrsaufkommen wurden 10 Geschwindigkeitsverstöße festgestellt. Der Spitzenreiter wurde bei erlaubten 30km/h mit 57 km/h gemessen. Auch wurde ein Verkehrsteilnehmer festgestellt, der seinen Sicherheitsgurt nicht angelegt hatte.

