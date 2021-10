Feuerwehr Ennepetal

FW-EN: Einsatzreicher Tag für die Feuerwehr Ennepetal

Ennepetal (ots)

Am 21.10.2021 wurde die Feuerwehr Ennepetal neben den 38 Unwetterbedingten Einsätzen um 07:24 Uhr zu einem First Responder Einsatz in die Brinker Straße und um 09:00 Uhr in den Ortsteil Hillringhausen alarmiert. Die Patienten wurden durch die Besatzung des Hilfeleistungslöschfahrzeuges erstversorgt und an den Rettungsdienst übergeben. Um 16:03 Uhr wurden die Einsatzkräfte zu einem Verkehrsunfall mit vier PKW zur Kölner Straße alarmiert. Zwei Patienten wurden erstversorgt und durch den Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht. Die Fahrzeuge wurden gesichert, auslaufende Betriebsmittel wurden mit Bindemittel aufgenommen und die Straße gereinigt. Es waren ein Tanklöschfahrzeug, ein Hilfeleistungslöschfahrzeug und sechs Einsatzkräfte vor Ort. Der Einsatz endete um 17:29 Uhr.

