FW-EN: Mehrere Ölspuren im Stadtgebiet.

Am 19.10.2021 wurde die Feuerwehr Ennepetal zu mehreren Betriebsmittelspuren alarmiert. Den Anfang machte eine Heizölspur in Voerde, gegen 12 Uhr am Mittag. Ein aufmerksamer Bürger meldete das Schadensereignis an die Kreisleitstelle Ennepe-Ruhr. Diese alarmierte den Gerätewagen Gefahrgut der Feuerwehr Ennepetal. Auf einer Fahrbahn streckte sich eine ca. 500 Meter lange Heizölspur, die auf Grund der Witterungsverhältnisse, drohte in die Hauseinfahrten von Anwohnern zu laufen. Diese wurde mittels Bindemittel, abgestreut und aufgenommen. Zusätzlich wurde zur Nachreinigung der Fahrbahn eine Spezialfirma beauftragt. Die Maßnahmen dauerten ca. 1h an. Nach Beendigung der Maßnahmen in Voerde, wurde der Gerätewagen Gefahrgut, zu einem Folgeeinsatz nach Milspe alarmiert. Ein Anwohner meldete eine weitere Betriebsmittelspur auf der Fahrbahn vor seinem Haus. Vor Ort befand sich eine ca. 10 Meter lange Ölspur im Kurvenbereich einer zweispurigen Straße. Die Betriebsmittelspur wurde von der Feuerwehr abgestreut und mit Ölwarnschildern gesichert. Die Einsatzzeit betrug ca. 30 min.

