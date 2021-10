Feuerwehr Ennepetal

FW-EN: Betriebsunfall

Ennepetal (ots)

Am Montag , den 18.10.2021 wurde die Feuerwehr Ennepetal um 06:32 Uhr zu einem Betriebsunfall in die Heilenbeckerstraße alarmiert. Dort war in einem Betrieb eine Person in einer Maschine eingeklemmt worden, welche vor Eintreffen der Feuerwehr durch Betriebsangehörige befreit werden konnte. Aufgrund des Verletzungsmusters wurde die verletzte Person durch die Feuerwehr schonend gerettet und dem anwesenden Rettungsdienst übergeben. Die Feuerwehr Ennepetal war mit einem Hilfeleistungslöschfahrzeug , einem Tanklöschfahrzeug sowie einem Einsatzleitwagen mit 9 Einsatzkräften vor Ort. Die mitalarmierte Löschgruppe Voerde sowie der Löschzug 1 brauchten nicht mehr tätig werden. Der Einsatz endete um 07:16 Uhr.

Um 16:46 Uhr wurde die Feuerwehr Ennepetal in die Loher Straße zu einer Kraftstoffspur gerufen. Vor Ort konnte keine Verunreinigung festgestellt werden. Die Feuerwehr Ennepetal die mit einem Hilfeleistungslöschfahrzeug mit 4 Einsatzkräften ausgerückt war , konnte den Einsatz um 17:11 Uhr beenden.

